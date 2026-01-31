指名手配中の風俗スカウトグループトップの男が鹿児島県の奄美大島で逮捕された事件で、警視庁はきのう、男が宿泊していたホテルの部屋を家宅捜索しました。風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者は、2023年7月、女性の風俗店への違法スカウト行為を黙認してもらう代わりに、暴力団組員にみかじめ料60万円を渡した疑いで全国に指名手配され、今月26日に逮捕されました。警視庁はきのう、潜伏先の鹿児島県・奄