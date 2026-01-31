東京・上野で4億円余りが入っていたとされるスーツケースが奪われた事件で、男らが千葉方面に逃げたことがわかりました。この事件はおとといの夜、台東区・東上野の路上で、両替商などを営む男女5人が3人組の男らに催涙スプレーをかけられ、現金およそ4億2300万円が入っていたとされるスーツケースを奪われたものです。その後の捜査関係者への取材で、男らは現金を奪った後、運転役の人物がいるワゴン車に乗り換え、千葉方面へ逃げ