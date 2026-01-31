写真パネルなどが展示された企画展＝皇居・東御苑（宮内庁提供）皇居の東側に広がる庭園「東御苑」が1968年に一般公開される前の写真を集めた企画展が東御苑本丸休憩所の増築棟で開かれている。現在の写真と見比べることができ、宮内庁は「失われた風景と今も変わらない風景のそれぞれを楽しんでほしい」としている。12月24日まで。入場無料。企画展は、昭和元（1926）年から起算して今年が満100年になることを踏まえて実施し