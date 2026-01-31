帝京長岡（新潟）に春夏通じて初の甲子園切符が舞い込んだ。日本ハムなどでプレーした芝草宇宙監督は、帝京（東京）時代に無安打無得点試合も達成した87年以来となる聖地への凱旋。「やっと選手たちを甲子園でプレーさせることができる。うれしくてこれ以上ない気持ち」と感慨深げだった。新潟第3代表で臨んだ昨秋の北信越大会で快進撃し、新潟対決だった決勝で日本文理を撃破。「思い切り選手たちを躍動させたい。帝京長岡