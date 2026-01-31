アメリカのトランプ大統領は30日、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に元理事のウォーシュ氏を指名すると明らかにしました。アメリカトランプ大統領「彼（ウォーシュ氏）は非常に賢く、とても優秀で、強く、そして若い」トランプ大統領が次のFRB議長に指名したウォーシュ氏（55）は、金融大手のモルガン・スタンレー出身で、2006年に当時史上最年少の35歳でFRBの理事に就任、2011年まで理事を務めました。トランプ氏はSNSに「彼