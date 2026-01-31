ノルディック複合W杯男子第12戦の前半距離で「300」のゼッケンで滑る渡部暁斗＝ゼーフェルト（共同）【ゼーフェルト（オーストリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は30日、オーストリアのゼーフェルトで3試合の総合成績で争う「トリプル」初戦を兼ねた個人戦が距離を先に実施するマススタート方式で行われ、男子第12戦で渡部暁斗（北野建設）は17位だった。この試合でW杯歴代最多の出場試合数が節目の300