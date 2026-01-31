昨季、８年ぶりの負け越しで再建を目指すブレーブスが３０日（日本時間３１日）、過去６度２桁勝利を挙げた３４歳のベテラン左腕マルティン・ペレスとマイナー契約に合意、春季キャンプには招待選手として参加する。ブレーブスは先発投手こそ。そろっているものの昨季の低迷もあって層を厚くせざるを得ない状況だ。ペレスは昨季ホワイトソックス入りも肘や肩の故障で１１試合に投げ１勝６敗に終わっていた。軟投派左腕ながら