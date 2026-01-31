NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4745.10（-609.70-11.39%） 金４月限は急反落。時間外取引では、米政府閉鎖回避の見通しや、次期米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長にタカ派のウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されるとの見方を受けて 売り優勢となった。欧州時間に入ると、軟調となった。日中取引では、トランプ米大統領が次期米ＦＲＢ議長にウォーシュ氏を指名したことなどを受けて売り優勢となった。