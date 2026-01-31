NY原油先物3 月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.21（-0.21-0.32%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反落。米政府閉鎖回避の見通しや次期米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長指名の見方を受けて売り優勢となった。欧州時間では米国の イラン攻撃の可能性を受けて押し目を買われたが、トランプ米大統領が次期米ＦＲＢ議長にウォーシュ氏を指名し、ドル高に振れると、戻りを売られた。 MINKABU PRESS