ヤクルトの1軍本隊がキャンプ地の沖縄入り。宿舎で全体ミーティングを行った。「気持ちが引き締まる。ユニホームを着たらよりワクワクするんじゃないかと思う」と1軍監督として初めて迎えるキャンプを心待ちにしていた池山監督も引き締まった表情で参加。「対話、元気、笑顔」を掲げている指揮官が、現役時代同様にチームを盛り上げていく。