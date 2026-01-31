昨秋関東大会王者の山梨学院が関東地区では史上初の5年連続出場を決めた。1メートル94、101キロで今秋ドラフト1位候補の最速152キロ右腕・菰田陽生（2年）はインフルエンザ禍で欠席。学校を通じ「出るからには優勝を目指して残り1カ月の練習に取り組みたい」とコメントした。投打二刀流で注目される中、今大会は投手専念の予定。3年ぶりVを狙う吉田洸二監督は「インフルエンザで体調がどうなるか。まだエース番号を与える判