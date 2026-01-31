近畿地区の21世紀枠推薦校だった郡山（奈良）に、28年ぶりの吉報は届かなかった。1924年の第1回大会から続く近畿公立勢の連続出場の歴史も、98回目で途絶えた。21世紀枠が導入された01年以降、一般選考枠での選出がなかった過去3度も10年向陽、14年海南、15年桐蔭と和歌山の公立校が同枠で出場してきたが、史上初の選出なしに終わった。就任3年目の岡野雄基監督は「勉強もしないといけないし、乗り越えないといけない壁はある