第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で開催され、崇徳（広島）が33年ぶり4度目の出場を決めた。低迷期を経ての復活の裏にあったのは強力なバックアップ。周囲への感謝の思いを胸に、新村瑠聖主将（2年）は「2回目の春の全国制覇ができるように頑張りたい」と50年ぶりの頂点を目標に掲げた。組み合わせ抽選会は3月6日に行われる。長い道のりだった。93年以来、33年