3年ぶり3度目の出場となる専大松戸（千葉）のプロ注目捕手で高校通算11本塁打の吉岡伸太朗（2年）は「ワクワクが止まらない。甲子園でも一本打ちたい」と自身初の聖地でのプレーを待ち望んだ。23年選抜では春夏通じて初の8強入り。77歳の持丸修一監督は「久しぶりに攻撃の良いチームができた。一つでも多く勝ち進んで全国制覇を目指したい」と誓った。昨年は選抜優勝の横浜（神奈川）と春秋の関東大会で対戦し2戦2勝。指揮官