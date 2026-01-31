ミラノ・コルティナ五輪が、2月6日に開幕する。4年に1度の冬の祭典を100倍楽しむための特別連載がスタートする。第1回はフィギュアスケートの日本女子で初の3大会連続出場となる坂本花織（25＝シスメックス）の単独インタビュー。今季限りでの引退を表明しており、今回が集大成の舞台。目標や競技生活の歩み、そして「虹色」と表現した人生などについて語った。（取材・構成西海康平）集大成と位置づける3度目の五輪が迫っ