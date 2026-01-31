3年ぶり21度目の出場となる東北は巨人でもプレーし、昨夏まで指揮を執った前監督の佐藤洋さんが昨年11月に急性大動脈解離のため63歳で他界。我妻敏監督は「私に代わって1季目で（甲子園に）行けたというのは、前任の方々の力が大きい」と感謝した。入学から昨夏まで指導を受けた和泉寛太（かんた＝2年）はエースに成長し「恩返しができた」とかみしめる。偉大な先輩であるパドレス・ダルビッシュを参考に多彩な変化球を習得し