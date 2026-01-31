阪神ドラフト1位・立石の母校・高川学園（山口）が、42年ぶり2度目の春切符をつかんだ。エースで主砲のプロ注目右腕・木下瑛二（2年）を擁し、昨秋は山口大会4位から中国大会準優勝まで躍進。「呼ばれるまでは緊張したが、率直にうれしい気持ちが一番。全力で日本一を目指して、技術面だけでなく、私生活の部分にもしっかり目を向けてやっていく」と衛藤諒大主将（2年）。先輩に負けじと、聖地での躍動を期す。