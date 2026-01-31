巨人は30日、昨季限りで引退した長野久義氏（41）の引退試合を3月14日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で実施すると発表した。長野氏は今月1日付で球団と編成本部参与としての契約を結んでおり、将来の巨人を背負う有望なアマチュア選手や、新外国人選手の調査を中心に行っていく。また、昨年10月14日の引退会見では将来的な指導者としての勉強のため、大学院進学を表明している。