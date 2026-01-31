メジャー通算10勝のコントレラス（ロッキーズ）が楽天のキャンプ地の沖縄県内で入団会見を行い「誇りを持ってプレーできるようにやっていきたい」と笑顔で話した。大谷と対戦して打ち取ったこともある最速158キロ右腕は先発の一角に期待されており「真っすぐが強いのが長所。1年間ケガなく投げ続けてイニングを消費することが自分の役割」と語った。また、来日2年目のボイトとマッカスカー（ツインズ）、ウレーニャ（エンゼ