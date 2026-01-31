巨人・松本が母校・帝京の選抜出場決定を喜んだ。春夏合わせて27度目の出場で、3度の全国制覇を誇る超名門。自身が3年だった11年夏以来15年ぶりに聖地への切符を手にし「いつ行くんだと今か今かと待っていた。甲子園で帝京の縦じまのユニホームが見られるのが楽しみ」と笑顔を見せた。この日は合同自主トレ最終日でフリー打撃などを行い「打撃は昨年と違うというところを感じてもらえるように」と意気込んだ。