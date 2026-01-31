5年ぶり6度目の選抜切符をつかんだ神戸国際大付の石原悠資郎（ゆうじろう＝2年）が、聖地でも「嵐を呼ぶ」ことを誓った。強力打線をけん引する、高校通算15本塁打の大砲。体重115キロの巨漢ながら、DH制採用でも左翼手としての出場に意欲を見せた。「守備からリズムをつくって打撃につなげたい。4番を打ちたい気持ちはあります。甲子園でも嵐を呼び起こします」母方の祖父が、昭和の大スター・石原裕次郎さんの大ファンだっ