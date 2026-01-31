昨夏の甲子園大会覇者・沖縄尚学が、神宮枠として出場32校の大トリで滑り込んだ。昨夏の胴上げ投手で、U18日本代表にも選出された左腕の末吉良丞（りょうすけ＝2年）は「半々ぐらいの気持ちで見ていた。選んでいただいてうれしい」と笑みを浮かべた。冬場は比嘉公也監督の下、ほとんどボールを握らずウエートトレーニングに注力。「筋肉量を上げる」をテーマに励み、ベンチプレスは昨夏から10キロ増の105キロへ伸ばした。夏春