「世界の王」の教えを胸にやってきた。巨人の新外国人ダルベック（ロイヤルズ3A）ら4選手が都内のホテルで入団会見を行った。レッドソックス時代の21年にメジャーで自己最多25本塁打を放った右の長距離砲。「タイミングの取り方、打席での心構えをいろいろ学ばせてもらいました」と球団レジェンドでもあるソフトバンクの王貞治球団会長を参考にしていると明かした。世界記録868本塁打を放った大打者と“出会った”のは18年ごろ