第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が30日に大阪市内で開かれ、横浜（神奈川）が2年連続18度目の出場を決めた。昨秋関東大会8強から滑り込みで選出。史上4校目の大会連覇を目指す。昨年は選抜優勝、夏の甲子園8強に導いた阿部葉太前主将（3年）は歓喜する後輩たちを見守り「秋の神奈川県大会をぶっちぎりで優勝していたので、そういったことを考えると今の段階では自分たちの