DeNA4年目の松尾が正捕手獲りを誓った。西武からFAの人的補償で古市が加入し、ポジション争いは激化。「正捕手を目指して良いアピールができれば。信頼を勝ち取らないといけない」と鼻息は荒い。相川新監督が捕手出身だけに「遠慮せずに自分からもいろいろ聞きたい」と力を込める。大阪桐蔭の先輩・藤浪とお立ち台に上がるのが目標の一つで「今年こそたくさん（お立ち台に）上がれるように」と言えば、藤浪も「母校の人たち