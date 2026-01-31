俳優・山村紅葉（６５）が３０日、都内で行われた確定申告のＰＲイベントに出席。元国税専門官として、食品会社に税務調査を行った際のエピソードを披露した。帳簿上で実在が確認できない経理担当の人物に高額な金額が支払われていることに気付き、招集を求めたところ「しばらくしていらっしゃったけれど、爪がとても長くて、食品会社なのに香水の香りがして…。ちょっと違和感が」と説明した。当該人物は数字を確認する場面