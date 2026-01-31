昨秋の近畿大会４強の大阪桐蔭が「１０回目の甲子園優勝」を合言葉に３季ぶりの聖地に臨む。「スタートラインに立てたので、ここからが勝負だと思います」と、吉報が届いた西谷浩一監督（５６）が表情を引き締めた。過去に春４回、夏５回の甲子園優勝を誇る名門にとって、目標は出ることではなく勝ち抜くこと。「ＯＢたちが頑張って９回優勝してくれて、中京大中京さんの１１回を目標に挑戦したいとずっと言ってまして、２２年