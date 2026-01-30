昨年の夏や新年に発売したハローキティとのコラボレーションが「かわいい！」と話題になった、人気ブランド【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】。2026年1月30日（金）から順次発売される第3弾のテーマは、『LOVE MY HELLO KITTY！ありったけの「スキ」を集めて』。どんなデザインなのか、早速チェックしていきましょう。 とにかくかわいい！ バレンタインをイメージしたチョコレート & ハ&