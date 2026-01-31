「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）第９８回選抜高校野球大会（３月６日抽選、同１９日開幕、甲子園）の選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、崇徳が３３年ぶりの出場を決めた。昨秋の中国大会を３３年ぶりに制し、春夏通算６度目の甲子園出場となる。１９７６年の選抜大会で初出場初優勝を果たした古豪。７６年の選抜大会に初出場し、初優勝したメンバーの一人で、現役時代はカープで活躍し、現在は崇徳野球