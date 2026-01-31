「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）虎の大先輩の背中を追う。２０２１年以来５年ぶりのセンバツ切符を手にした智弁学園は、今秋ドラフト候補の最速１４９キロ左腕・杉本真滉投手（２年）がエースとしてチームを１０年ぶりの春Ｖに導くことを誓った。１６年春のセンバツでは同校ＯＢの阪神・村上がエースとして優勝をけん引した。当時の映像を目に焼き付け、村上に憧れを持つ左腕は「先輩を目標にそれを超えら