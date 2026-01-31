「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）昨夏王者の沖縄尚学が滑り込みで選出された。昨秋の九州大会準々決勝で敗れたが“神宮枠”でセンバツ切符が転がり込んできた。今秋ドラフト上位候補左腕・末吉良丞投手（２年）は「半分半分くらいの気持ちで。期待していなかった部分もあった。うれしい気持ちでいっぱいです」と正直な思いを吐露した。「もう一度、挑戦者という気持ち」で臨む甲子園の舞台。対戦したい相手