芝クッション値9.5＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前14.0％、4角11.4％ダートG前1.6％、4角1.3％※金曜午前8時30分。野芝に洋芝をオーバーシードした状態。洋芝の成長は順調で全体的に良好だ。開幕週で内前有利の流れになるか。ダートは乾いてパワーが求められる。