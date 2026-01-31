芝クッション値10.4＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前9.2％、4角8.9％ダートG前1.3％、4角1.5％※金曜午前10時。芝は今週からBコース（Aコースから直線部4メートル、曲線部3メートル外に内柵を設置）に変更。傷みはおおむねカバーされた。パサパサのダートは持続力勝負になる。