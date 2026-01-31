芝クッション値10.5＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前6.7％、4角6.4％ダートG前1.4％、4角1.6％※金曜午前10時30分。芝は大きな傷みはなく、おおむね良好な状態をキープ。普通のペースで流れれば先行勢が有利だろう。乾いたダートはパワーを要する傾向。