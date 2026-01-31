「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）第９８回選抜高校野球大会（３月６日抽選、同１９日開幕・甲子園）の選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、元阪神の麦倉洋一監督（５４）が率いる佐野日大が１２年ぶり５度目の出場を果たした。監督就任後の甲子園出場は初めてで、現役時代にプロ初先発初勝利した聖地への“凱旋”に、これまでを振り返りながら喜びを語った。センバツＶへ、守り勝つ佐野日大野球で監督とし