日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が３０日、キャンプ地の沖縄県名護市で、今季のチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」を正式発表した。新選手会長として新庄監督に依頼され、圧倒的に勝つことをテーマに「ｄｏｍｉｎａｔｅ」（支配する）という言葉から発案。幅広く認知され、流行語大賞にも「なってくれればうれしい」と、選出されるような戦いを誓った。重視したのは一体感。「選手もファンのみなさんも使って球場全体で一つ