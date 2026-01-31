ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手（２１）が３０日、母校・大阪桐蔭高の先輩にあたる藤浪晋太郎投手（３１）との“ダブルお立ち台”実現を宣言した。正捕手獲りに挑むプロ４年目の若武者は「２人でお立ち台、まだないので、ぜひ今年こそたくさん上がれるように頑張りたい」と意気込んだ。１０歳差の大阪桐蔭コンビが、勝利に導く。２７日には２人で球団歌の収録に臨み話題を呼んだが、「シーズンではバッテリーを組みたい」と松尾。４年