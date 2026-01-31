楽天ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が開幕１軍を当面の目標に設定した。チームメートとともに３０日に沖縄入りし、「結果を出して１軍に勝ち残ることが目標なので、部分で何か一つレベルアップできたらいいなと思ってます」と誓いを立てた。中学の修学旅行以来という沖縄の地。「仙台と比べて気温が暖かいので沖縄に来たなと感じます」と実感する。「毎日野球漬けの日々が送れることがとても楽しみです」と期待