ロッテは３０日、ネフタリ・ソト内野手（３６）のチームキャプテン就任を発表した。外国人のキャプテンは球団では１９９８年のフランコ以来２８年ぶり。異例の人選となった。ソトは２９日の羽田空港着の便で来日。「チームの勝利に最大限貢献し、最高のシーズンを送りたいです。チームとして必ず優勝するという目標をみんなで持ち、しっかりといい準備をキャンプからしたいと思います。とにかく勝つしかないです」と所信表明し