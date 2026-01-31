東京都は物価高などによって変化する生活を支援するため、東京都公式アプリ（東京アプリ）による「東京アプリ生活応援事業」を2026年2月2日午後1時〜2027年4月1日まで実施。アクセスが集中する時間帯を予想した「混雑カレンダー」を公表しています。東京アプリとは東京都が提供する行政サービスと、都民をスマートフォンでつなぐプラットフォーム「東京都公式アプリ（東京アプリ）」を活用して、生活を応援しようと、東京都は「東