巨人の新外国人ウィットリーが３０日、都内のホテルで入団会見に臨み、甲子園“凱旋”を心待ちにした。２０１５年、Ｕ１８ワールドカップの米国代表として来日。カナダを相手にロングリリーフとして聖地で５回を投げたといい、「周りを見渡すと歴史的な球場であることは一目瞭然でしたし、その時の歓声っていうのは今でも忘れることができません。今度は巨人の一員として、甲子園に戻ることを楽しみにしています」と胸を高鳴ら