「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）思わずのけ反るようになった。東洋大姫路が同校初の３季連続甲子園出場。校舎内のホールで生徒らと出場決定校を報じるライブ配信を見守っていた岡田龍生監督（６４）が、近畿地区６枠の最後に校名を呼ばれ柔和な表情に。「６番目と７番目はえらい違いですから」。安堵（あんど）した姿が印象的だった。昨秋の近畿大会はベスト８で“最後の１枠”に滑り込んだ。「かかっても