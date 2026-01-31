アスレチックスの新鋭遊撃手ジェーコブ・ウィルソン（２３）が、総額７０００万ドル（約１０８億円）の７年契約に合意した、とＥＳＰＮの敏腕記者ジェフ・パッサン氏が３０日（日本時間３１日）、伝えた。８年目は球団のオプションが付いている。２０２３年ドラフト全体６位でアスレチックス入りしたウィルソンは２０２４年の終盤にメジャー昇格。昨季は開幕から好打連発でリーグ３位の打率３割１分１厘をマークしオールスター