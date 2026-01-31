阪神・村上もが段モーションを封印し、ブルペンで投げ込んだ。トラックマンで回転数を確認しながら40球。投球後は捕手の坂本と言葉を交わし「いろいろ試しながらやっている。また2段（モーション）に戻すかもしれないですし、試しながらという感じで今は投げています」と話した。シーズン中も新たな投げ方や握り方を模索する右腕は「体の使い方を意識しているだけです。フォームを変えようとか、そういうところではないです」