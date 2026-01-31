門別が、“スネル化計画”を進めていることを明かした。先乗り自主トレで2日連続のブルペン入り。特徴的な2段モーションを封印し変化球を織り交ぜて31球を投げた。理想に掲げるのは、サイ・ヤング賞に2度輝いたドジャースの左腕スネルのフォームだ。「今もそうですけど、（オフは）ずっとメジャーのピッチャーは見ていました。スネルとか…そういう人たちを見て、“この感じで投げられたらいいな”っていうイメージはしていま