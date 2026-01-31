阪神は、SGL尼崎などで行った新人合同自主トレを打ち上げた。ドラフト1位の立石（創価大）は17日のベースランニング中に下肢の張りを訴えて19日に「右脚の肉離れ」と診断され、以降は室内練習場での別メニュー調整を強いられながら、29日には屋外練習を再開。患部の回復は順調で「新たに学んだことも多い。今後のキャンプやシーズンにつなげていけたら」と球団を通してコメントした。31日に沖縄・具志川キャンプへ向けて移動す