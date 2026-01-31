助っ人の「ツインタワー」が猛虎投手陣をさらに盤石にする。阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（29＝ブルージェイズ）と、カーソン・ラグズデール投手（27＝ブレーブス）が30日、来日した。1メートル91のルーカスはメジャー通算4勝の最速156キロ左腕で先発候補。球団を通じて「チームの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメントした。一方のラグズデールは2メートル3の長身から投げ下ろす150キロ超の直球と縦のカ