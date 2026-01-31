プロ野球・巨人に入団する新外国人選手4人が30日、入団会見を行いました。26歳の右腕、レッドソックス傘下のマイナーリーグ出身のブライアン・マタ投手は「ジャイアンツが自分に興味を持っていると聞いたときは率直に運がいいなと、幸運に恵まれたなと思いました。いつか日本の野球でプレーをしたいという思いがあってそれが日本で一番伝統のある球団で大きなチャンスという思いでうれしかったです」と入団の喜びを語りました。自