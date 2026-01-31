阪神・石井が先乗り自主トレで初めてブルペン入りした。WBC使用球を使い、フォーク、スライダー、シンカーなど変化球を織り交ぜながら25球。「沖縄に移動してきて初めてだったので、そんな出力も出さずに、軽くというかチェック程度でした」と振り返った。3月には初出場のWBCを控える右腕は「テーマとしては一番は健康。ケガしないように」と言葉に力を込めた。