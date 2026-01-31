阪神・岩崎が先乗り自主トレに合流した。キャッチボールなどで調整後、今年からサブグラウンドに設営された全長100メートルの雨天用走路「めんそー路」でジョグ。選手で初めて使い「日が当たらず、暑くなくて走りやすかった。雨じゃなくても走りやすそう」と笑顔を見せた。あす2月1日から始まるプロ13年目の春季キャンプへ「ケガなくいくのが第一。焦らずいきたい」と意気込んだ。